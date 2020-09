Reinsalu: Estonia uude uurimisse ei peaks kaasama poliitikuid ega riigiametnikke

«Meil on uus olukord. Päris selgelt on selle dokumentaalfilmi kaadrid uus informatsioon. See uurimine peab olema selline, mis annab vastused. Annab vastused sellele uuele infole, mis on selles dokumentaalfilmis esile kerkinud, sõnas Reinsalu «Esimeses stuudios», lisades, et uurimine ei saa piirduda modelleerimisega, vaid kindlasti tuleb kaasata ka veealused vaatlused.

Välisminister märkis, et uus leid annab hoogu varasematele kahtlustele. «Meil on kahtlemata väga suur usaldusväärsuse defitsiit, sest see asi on sattunud laiemasse konteksti. Neid erinevaid teooriaid ja osutusi probleemidele - seoses varasema uurimise ja Estonia katastroofiga -, on olnud palju. »

Reinsalu sõnul on päevakorda kerkinud küsimused ja teooriad igati põhjendatud. «Debatid on saatnud erinevaid teooriaid: otsekui Estonia laevapõhjas on olnud auk ja see on mingit pidi veevoolu võimaldanud ning katastroofi kaasa toonud. Nüüd oleme me olukorras, kus auk ongi laevas. Inimestel on õigustatud küsimused, et mida see auk tähendab, millal see auk tekkis, miks tekkis, milline on sellel augu seos katastroofiga ja kas see muudab 97. aastal tehtud rahvusvahelise uurimiskomisjoni raportit? Need küsimused peavad saama vastuse,» rõhutas välisminister.

Reinsalu hinnangul peab seekordne uurimine olema poliitikavaba. «Selge on see, et meil on usalduse defitsiit kõike hõlmavalt. Nüüd me peame ühiskonnana leidma uue tasakaalupunkti. Uus uurimine tuleb läbi viia autonoomselt varasemast uurimisest.

Praegu täidavad erinevad teooriad leheveerge. Kokkuleppeliselt ei ole võimalik teada saada, mis tegelikult juhutus. Tahaksime tõeni jõuda koostöös Rootsi ja Soomega, aga see peab olema sõltumatu uurimine. Minu arvamus on selline, et poliitikud ja ametiisikud võiks olla need, kes ainult loevad ja tutvuvad sellega. Raport võiks põhineda akadeemilisel ja tehnilisel teadmisel.»

Reinsalu sõnul pole Eesti riigil mingeid tõendeid Margus Kurmi pakutud allveelaevateooria kohta. «See on ühe inimese väide. Mul ei ole alust Eesti riigi nimel öelda, et meil on selle (allveelaeva - toim) kohast informatsiooni, ei ole.»