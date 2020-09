Uuring: suurem osa inimestest eeldab koroonaviiruse leviku hullenemist

Sedavõrd kõrge oli mure olukorra halvenemise pärast viimati kevadel. Teisalt ei ole sel korral murega kaasnenud ostupaanikat ning tarbekauba varusid kogub vaid 1,5 protsenti Eesti elanikest, samas kui kevadel tegi seda kümnendik Eesti inimestest.



Kantar Emori uuringuekspert Kristiina Kruuse sõnul peegeldavad tulemused, et teise laine paratamatus ja kohalolu on jõudnud suure osani Eesti inimestest, kuid tänu ühe laine kogemusele on inimeste käitumine nüüd tasakaalukam. «Varusid ei tõtata koguma, kuna nähti, et kokkuvõttes kaupa jagub, ja jätkatakse ostlemist tavapäraselt,» selfitas Kruuse.