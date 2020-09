Riik suunab hoonete ehituseks ja remondiks 136 miljonit eurot

«Järgnevatel aastatel on kinnisvarainvesteeringutes esikohal haiglad. See on vajalik tervishoiuvaldkonna võimekuse tõstmiseks seoses kriisidega. Kõige suurem projekt lähiaastatel on Tallinna Haigla, aga suur osa vahenditest läheb ka väljapoole pealinna,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab pressiteates.