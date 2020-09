Tallinn kinnitas valmisolekut panustada suurhaigla ehitusse 100 miljoniga

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinna jätkuvalt valmis suurprojekti panustama saja miljoni euroga. «Kuna Tallinna finantsseis on olnud viimastel aastatel väga hea ja stabiilne, siis oleme saanud koguda ka reservi, mistõttu annab linna praegune finantsvõimekus Tallinnale positiivse stardiplatvormi suurinvesteeringuks ja vajadusel ka laenu võtmiseks,» nentis Kõlvart.

Kõlvart tõdes, et linn on Tallinna Haigla ettevalmistöödega tegelenud järjepidevalt ja sõltumata sellest, et ei olnud täit selgust suurprojekti kaasfinantseerimise osas. «Nii on koostatud detailplaneering, mille kehtestame hiljemalt selle aasta lõpuks. Ka meditsiinitehnoloogia eelprojekti oleme just riigihangete registris välja kuulutamas. Eelnimetatud projekti koostamine algatati selleks, et koondada, kirjeldada, süstematiseerida ja kajastada haigla projekteerimise lähteülesande koostamiseks vajalik meditsiini- ja tootmistehnoloogiline ning hoone eriosade vajalik tehniline informatsioon,» selgitas Kõlvart.