GALERII ⟩ Poliitikud ja sportlased testisid kehalist võimekust kaitseväe NATO testis

Kehaliste võimete kontrolltestiga hinnatakse kaitseväes nii ajateenijate kui ka tegevväelaste kehalist võimekust. Test koosneb kolmest osast: kätekõverdused toenglamangus, kõhulihasteharjutused ning aja peale 3200 meetri jooks. Iga osa eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti ehk kokku 300 punkti, testi läbimiseks tuleb koguda igalt alalt vähemalt 60 punkti. Lisaks on soorituste eest saadav punktisumma sõltuv osaleja vanusest.

«Meile kui kaitseväelastele on füüsiline aktiivsus ja füüsilise vormi hoidmine elu igapäevane osa ning see test, mida me täna teeme näitab nii füüsilist vormi kui ka inimese üleüldist kohusetunnet endaga tegeleda. Eks kerge võistlusmoment tekib sellises olukorras ikka, kuid peamiselt endaga ja punktiskaalaga,» ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.