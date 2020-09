GALERII ⟩ Reinsalu kutsus Lätit üles taaskäivitama Balti mulli

Valgevenes toimuvat arutati kõigil kohtumistel. «Valgevene poliitilise kriisi lahendus on uued vabad ja ausad valimised. Balti riigid on Valgevene küsimuse resoluutse ja põhimõttekindla käsitlemisega mänginud rahvusvaheliselt olulist rolli. See on meie lähinaabrus, me peame toimuvale Euroopa Liiduna tõhusalt reageerima ja Baltikumi häälel on eriline kaal,» sõnas Reinsalu.