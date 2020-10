Päevaga sai liikluses vigastada kolm inimest

Kolmas õnnetus juhtus kell 18.32 Tallinnas Endla tänav 43 maja juures, kus Circle K tankla juurest liikumist alustanud Audi A6, mille roolis oli juhtimisõiguseta 36-aastane mees, põrkas kokku jalgrattal vastu liikunud 45-aastase naisega. Audi juht küsis jalgratturi käest, et kas temaga on kõik korras, ja seejärel lahkus sündmuskohalt. Jalgrattur toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Politsei tabas sõiduautojuhi hiljem. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.