PILT ⟩ Luik: see on väga selge tõestus USA pühendumisest Balti regiooni kaitsele

Kaitseminister Luik sõnas, et Eesti hindab väga kõrgelt USA panust meie piirkonna julgeoleku tugevdamiseks läbi regulaarsete ühisõppuste ja USA kaitseväelaste ning võimeelementide kohalolu. «Erinevaid väeliike hõlmavaid USA ja Eesti sõjalisi ühistegevusi toimub pidevalt, see on väga selge tõestus USA pühendumisest Balti regiooni kaitsele,» lausus Luik.