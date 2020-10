Pressinõukogu: Postimees rikkus head ajakirjandustava

Artikkel räägib kevadel koroonapandeemia ajal Lääne-Tallinna Keskhaiglas tuvastatud eksimustest kaitsevahendite kasutamisel ja nakkuse leviku piiramisel.

Lääne-Tallinna Keskhaigla kaebas Pressinõukogule, et artikli juhtlõik jätab mulje, et kõik eksimused nakkustõrje reeglite vastu toimusid nakkuskliinikus, kuigi tegelikkuses ei puudutanud nakkuskliinikut ükski loo sisus välja toodud eksimus. Samuti on eksitav kõrvalloo pealkiri, mis viitab samuti nakkushaiglale, kuigi jutt ei ole nakkushaiglast. Kaebaja leiab, et artikli juhtlõik ja kõrvalloo pealkiri eksitavad lugejaid ja jätavad mulje, et nakkuskliinik eksib elementaarsete nakkustõrje reeglite vastu.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis on korrektselt ja korduvalt viidatud teabe algallikale ja sellele, et audit käsitleb tegevusi just Lääne-Tallinna keskhaiglas, mille üks osa on nakkushaigla. Nakkushaiglat nimetab ajakirjanik põhjendatult, sest auditi järgi sai nakatumiste jada alguse nakkushaigla töötajast, kes viis nakkuse teistesse korpustesse.