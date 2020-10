Saksamaa lisas Ida-Virumaa riskipiirkondade nimekirja

Kõigile, kes on 14 päeva jooksul enne Saksamaale saabumist viibinud risikipiirkonnas on Saksamaa poolt nõutav koroonaviiruse testi tegemine kohustuslik. Kui test tehakse Saksamaale saabumisel (näiteks lennujaamas), tuleb kuni testitulemuse saabumiseni jääda eneseisolatsiooni.

Karantiininõue ei rakendu nende riskipiirkonnast saabujate suhtes, kellel enne Saksamaale saabumist tehtud PCR test on negatiivne. Test ei tohi olla vanem kui 48h. Info testimiste kohta on leitav siit .

Pressikonverentsil küsiti välisminister Urmas Reinsalult, et kuidas Saksamaa nüüd teab, et inimene tuleb Ida-Virumaalt. «Selle loogika järgi, et ega Eesti inimene ei luiska,» vastas ta. Reinsalu kirjeldas, et Saksamaa protseduur näeb ette, et inimese saabumisel antakse terviseametile teada, mis piirkonnast nad tulevad. «Miks peaks siis luiskama,» lõpetas Reinsalu.