Kiik ja Helme nimetasid nakatumistrendi muret tekitavaks

Kiik ütles neljapäeval ajakirjanikele, et praeguse trendi jätkudes jõuab nakatumiskordaja praeguselt 50,64 inimeselt 100 000 inimese kohta kuu ajaga tasemele 150 nakatunut 100 000 inimese kohta. Kiik tõi esile, et praegusele tasemele jõudis Eesti kahe nädalaga. Ta nimetas seda murettekitavaks trendiks. Ta nentis, et kuigi Balti riikide nakatumisnäitaja on allpool Euroopa Liidu keskmist, on trend ka Balti riikides selgelt tõusev.