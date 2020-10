GALERII ⟩ Õhutõrjepataljon tähistas rivistusega 92. aastapäeva

«Alates Esimesest maailmasõjast on olnud õhutõrje relvaliik, mille ülesandeks on olla valmis esimesena kaitsma omi üksusi ja rahvast vastase tegevuse eest. See ei ole tänaseni muutunud – meie roll on endiselt hoida õhust lähenev oht eemal, võimaldades sellega manöövriplaanide rakendumise,» ütles õhutõrjepataljoni ülem kolonelleitnant Tanel Lelov pataljoni aastapäeva kõnes.