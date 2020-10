Kaljulaid julgustas linnalt eluruumi ootavaid tallinlasi linna kohtusse andma

Kaljulaid soovitab kõigil, kellel on selleks võimalus, pöörduda selles küsimuses linna vastu kohtusse ja nõuda linnalt sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate kohustuste täitmist ja õigusevastase tegevuse lõpetamist.

«Õiguskantsler Ülle Madise on linnajuhtidele selgelt öelnud, et kui linnal pole endal piisavalt munitsipaaleluruume, tuleb leida sobivad eluruumid üüriturult. Riigikohus on leidnud, et eluruumi tagamise kohustus pole täidetud eluruumi taotlejate järjekorda võtmisega. Linn peab looma abivajajale ka reaalse võimaluse eluaseme kasutamiseks. Tallinnas on üle kahe ja poole tuhande inimese, kelle linn on munitsipaaleluruumi vajava inimesena järjekorda võtnud, neist 475 inimest ootab sotsiaaleluruumi. Kuid linn ei täida seadust ja ei taga neile mõistliku aja jooksul eluruumi. Paljud ootavad aastaid ja aastaid ja aastaid,» ütles Kaljulaid.

Kui Tallinn jätkab elamuehitust tänases tempos ei hakka pealinn Kaljulaidi sõnul seadust täitma ka saja aasta pärast. «Tänavu valmib vaid üks 80 korteriga maja. Üks pisut üle 100 korteriga maja on veel plaanis, kuid see valmib alles aastate pärast. Linn teab küüniliselt, et eluruumi osas abi vajavatel inimestel on erakordselt keeruline oma õigusi kaitsta. Kuid ma kutsun üles kõiki, kes suudavad seda teha, pöörduma kindlasti kohtusse, et oma õigusi kaitsta.»

Kaljulaidi sõnul praegune linnavalitsus ja linnavolikogu seda probleemi muidugi ei lahenda. «Selleks on vaja Tallinna juhtimises muutust. Ka riik peab antud probleemile tähelepanu pöörama ja ei saa rahapuuduse taha pugeda. Eesti riik eraldas 40 miljonit eurot, et arendada Tallinna südalinnas, mere ääres ärikinnisvara ja ehitada kortereid, mida saavad endale lubada ilmselt vaid kõige rikkamad Eesti inimesed. Tänu odavale laenurahale tulevad need korterid soodsamad. Miks me subsideerime Eesti kõige kallima kinnisvara arendamist?» küsis Kaljulaid.