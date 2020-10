Linn tahab Merivälja jahisadama planeeringu lõpetada

«Me ilmselt võtame suuna selle detailplaneeringu lõpetamise peale. Seal on mitmeid argumente, näiteks transpordiküsimused. Kui me vaatame viimast kergrööbastranspordi uuringut, siis teoreetiliselt peaks sealt kulgema transpordikoridor. See tähendab, et transpordimaa osa ei saa kasutada selleks otstarbeks, milleks planeeringu algatajad seda soovisid,» ütles Novikov vastuseks Reformierakonna fraktsiooni liikme Taavi Toppi arupärimisele.

«Seal on veel terve rida muid, elanike ootuste ja nägemustega seotud asjaolusid, mis meie hinnangul viitavad sellele, et seda planeerimismenetlust pole mõtet jätkata. Praegu ootame veel sisendit keskkonnaametilt, kellel on samuti omad tähelepanekud, kuid hetkel on üldine tunnetuslik suund selline, et selle planeeringuga me väga kaugele ei jõua,» lisas ta.