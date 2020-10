Arstid arutavad reedel diabeedihaigete ravivõimaluste üle

«Konverentsi fookuses on seekord erialade vaheline koostöö – kardioloogid, nefroloogid, endokrinoloogid ja perearstid peavad koostöös leidma õigele patsiendile õige rohu,» rääkis konverentsi üks korraldajatest, Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku endokrinoloog-ülemarst Anu Ambos.

Nii nagu kogu maailmas, tuleb ka Eestis diabeetikuid aina juurde. Samas on 2. tüüpi diabeedi ravis lisandunud palju uusi võimalusi. «2. tüüpi diabeedi ravi on muutumas – uued antidiabeetikumid on ohutumad ja efektiivsemad, kaitsevad lisaks veresuhkru langetamisele ka diabeedipatsiendi südant ja neeru. Vähe sellest – SGLT2-inhibiitoritest saavad tulevikus tõenäoliselt abi ka mittediabeetikutest südame- ja neeruhaiged,» lisas Ambos.