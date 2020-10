PPA kehtestas Ida-Virumaa teenindussaalides maski kandmise kohustuse

Ida prefektuuri kriisistaabi juhi abi Ergo Soosaare sõnul on võetav meede mõeldud eelkõige selleks, et kaitsta teenindussaalis viibivaid kliente kui ka klienditeenindajaid. «Lähtudes terviseameti soovitustest kanda rahvarohketes kohtades maske, jõudsime seisukohale, et kollektiivne kaitsemaskide kandmine vähendab märgatavalt nakatumise ohtu meie teenindussaalides. Seega palume kõigil teenindussaali külastajatel võtta kaasa näomaskid. Kui klient unustab aga maski kaasa võtta, antakse inimesele näomask kohapeal. Antud korraldus kehtib ka teenindussaali töötajatele,» lisas Soosaar.