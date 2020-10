Valitsus jättis põllumehed toetusest ilma

Kui möödunud aasta detsembris said põllumehed riigikogu toel viis lisamiljonit, mis paisutasid top-up toetuse kogusumma 10 miljonini, siis tänavu on kulureal ümmargune 0.

Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus ei hoidnud kommentaaris ERR-ile oma nördimust tagasi: «Valitsuse suhtumine valmistab pettumust, üleminekutoetuste maksmine on hea indikaator sellest, kuidas valitsus põllumeestest hoolib. Me peame arvestama, et euroliidu otsetoetused tuleval aastal nagunii vähenevad, samas on meie piimatootjad kandmas viiendat kuud kahjumit, sest piima turuhind on madalam kui omahind,» rääkis Sõrmus.