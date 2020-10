Michal: turisminduse säilimine on riigi ja Tallinna ühendav ülesanne

«Turism ja sellega seotud tuhanded töökohad on praeguses kriisis üks enim kannatada saanud valdkondi. Turismisektori hääbumisest kaotab kõvasti just Tallinna linn, mis on Eesti majandusmootor - siin luuakse üle poole Eesti sisemajanduse kogutoodangust. Sestap ei saa Tallinn turismisektori hinge vaakumist ja töökohtade kadu lahendusi otsimata pealt vaadata,» sõnas Michal.

Michal pakub välja, et Tallinna linn võiks lisaks üürivähendustele võtta kriisiplaani ka koos ettevõtjatega tehtava turunduse, et sotsiaalse distantseerumise nõudeid järgides pakkuda Eesti oma inimestele põnevaid ettevõtmisi vanalinnas ja enim tervise- ning majanduskriisis pihta saanud piirkondades.

«Vanalinnas Jõuluturu hajutamisest üle kogu linna, restoranide kaasamisest kuni selleni, et kasutada õhtuti vabu tänavaid või platse projekti sihtotstarbega parkimiseks, et inimesed tuleks vanalinna paariks tunniks sööma või seda külastama, eeldades, et seda saab korraldada nii, et kaitstakse tervist. Ideid sellisteks tegevusteks on palju, linn saab oma tuleviku huvides ühendada osapooled – ettevõtjad, linnaelanike töökohad ning riigi ametkonnad lahenduse otsimisse,» leiab Michal.