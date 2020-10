Tartu Ülikooli kliinikumis suri koroonaviirusesse nakatunu

Esimesel oktoobril suri Lääne-Tallinna keskhaiglas koroonaviirusesse nakatunud 84-aastane tallinnlanna. Reedel suri Ida-Viru keskhaiglas koroonaviirusega nakatunud 84-aastane mees.

3. oktoobri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 36 inimest, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti neli patsienti, uusi Covid-19 juhtumeid avati viis.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 473 Covid-19 haigusjuhtumit 460 inimesega.

3. oktoobri seisuga on tervenenud 2 728 inimest. Neist 2 088 inimese haigusjuhtum on lõpetatud, 640 inimese puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Kuidas märgitakse surma põhjus?

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri juht Gleb Denissov selgitas, et üldjuhul märgitakse inimese surmateatisele rohkem kui üks diagnoos, nii käitutakse ka Covid-19 patsientide puhul. «Patsiendil võib olla enne nakatumist kroonilisi haigusi, mis ei põhjustanud tema surma. Küll aga peetakse viiruste puhul oluliseks peale nakkust märkida surma põhjuse teatisele kopsupõletikku ja muid viiruse poolt põhjustatud seisundeid,» märkis Denissov. Tema sõnul on kõige olulisem pöörata tähelepanu surma algpõhjusele, mis valitakse surma põhjuste registris vastavalt WHO reeglitele. «Nende reeglite kohaselt on surma algpõhjus haigus või vigastus, mis algatas vahetult surmale viivate haigusseisundite jada,» mainis ta.