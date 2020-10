OTSEFOTOD ⟩ Täna selguvad aasta õpetaja laureaadid

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps rõõmustas, et õpetajatöö märkamine ja tunnustamine on saamas ühiskondlikuks normiks, mida näitas nii rekordiline kandidaatide arv kui aasta-aastalt kasvav õpetajaks õppima asuvate noorte hulk. «Õpetajad väärivad oma vastutusrikka töö eest tunnustamist ja traditsiooniline aasta õpetaja gala on selleks vaid üks, kuid see-eest suurepärane võimalus. Hea sõnaga saab õpetajat kiita ja tänada iga päev,» rääkis Reps, lisades, et iga õpilane, lapsevanem ja koolijuht võtab ka edaspidistel konkurssidel vaevaks esitada oma lemmikõpetaja aasta õpetaja konkursile.