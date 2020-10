Lasnamäelt viidi ühe päevaga ära viis romusõidukit, romus elanud mees toimetati sotsiaaltöötaja juurde

Teine huvitav juhtum pärineb Haaberstist, kus mupo inspektorid olid pikalt silma peal hoidnud kaubanduskeskuse ja spordihalli vahelisel teelõigul aastaid parkinud autol, kus elas kodutu. Autol olid küljest murtud käepidemed ja tema sisemus ei kannatanud kriitikat. Kuna mehest endast suurt asjaajajat ei olnud, siis võtsid naisinspektorid ta oma auto peale ning sõidutasid linnaosa sotsiaaltöötaja juurde. Tänaseks on lootus, et mehele leitakse ka elamispind ning autoromu saab ära toimetatud. Mees ise küll avaldas lootust, et suudab sõiduki veel töökorda putitada, kui eluga taas joone peale saab.