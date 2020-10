GALERII ⟩ Alutaguse päeval Jõhvis austati ka sädepedagooge

«On oluline teada, et kuigi tänapäeval seostatakse Ida-Virumaad tihti idanaabri mõjuga, siis ajalooliselt on tegu hoopis piirkonnaga, mis kuulus sajandeid pigem läänelikumasse ja skandinaavialikku kultuuriruumi, erinevalt Lõuna-Eestist, mis oli rohkem idapoolsete hõimudega seotud. Valdavalt muukeelne elanikkond, keskkonnaprobleemid, suured tööstusettevõtted, põlevkivi kaevandamine, tihe linnaasustus ja paljud teised märksõnad, mida praegu maakonnaga seostatakse, on tegelikult vaid viimase sajakonna aasta jagu ajalugu. Ometi on sellest justkui saanud meie enesemääratlus ja unustatakse, et ka enne oli siin elu ning lisaks kaunile mitmekesisele loodusele muistsed kalurikülad, linnused, metsatalud ja rikkalik pärimuskultuur. Vahel on vaja pöörduda tagasi juurte juurde, et suuta astuda piiridest välja ja mõista, et me ei pea olema riigi «tagahoov», kus töökohtade säilitamise hinnaks on heast loodus- ja elukeskkonnast loobumine ja inimeste tervis. Me väärime palju enamat, kuid selle saavutamiseks peame muutma oma mõttemustreid ja eelkõige iseendasse uskuma,» ütles Postimehele Alutaguse päeva korraldaja Virve Linder, kes juhib ka Ida-Virus tegutsevaid riigiametnikke ühendavat klubi Erak.