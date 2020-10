VIDEO ⟩ Ninaneelutest tekitas peamiselt kõdi ja aevastamissoovi

Alates 1. septembrist on riskiriikideks kvalifitseeritud piirkondadest Eestisse naasjatel olnud Tallinna lennujaamas ja sadamas anda koroonaviiruse proovi, et seeläbi oma liikumispiirangut lühendada. Esimese negatiivse tulemuse järel on kehtivate regulatsioonide kohaselt võimalik tööandja loal naasta ametiasjade juurde ning kui soovi on, saab seitsme päeva möödudes anda teisegi proovi, mis lubaks negatiivse vastuse korral naasta juba piiranguteta igapäevaellu enne standardiks oleva 14 päevase eneseisolatsiooniaja täistiksumist. Mõlemad testid on vabatahtlikud ning Eesti elanikele ka tasuta.