Apteekides algas gripi vastu vaktsineerimine

Eesti Proviisorapteekide Liidu (EPAL) esindaja Ly Rootslase sõnul annab kõige kindlama kaitse gripiviiruse vastu vaktsineerimine. «Selleks, et ennetada ja vähendada gripiviirusesse haigestumist ja gripisurmasid, on oluline, et meil oleks vaktsineerimine kättesaadav ja kergesti ligipääsetav,» selgitas ta ja lisas, et apteegid on pikalt lahti, nii et inimesed saavad käia vaktsineerimas ka õhtusel ajal ning mõnes kohas nädalavahetusel.