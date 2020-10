Popov: Covid-19 levib Tallinnas venekeelses kogukonnas

Praegu on viirus eriti levinud Ida-Virumaal ja ka Tallinnas venekeelses kogukonnas ning Popovi sõnul ei saa välistada, et osaliselt võib põhjus olla ka asjakohase info kehvemas kättesaadavuses.

Olles rääkinud nii perearstide kui ka tavaliste inimestega ütles Popov, et inimesed küll teavad, et haigus Covid-19 on ohtlik, aga kuna praegu on olukord veel selline, kus väga paljud inimesed sellega haiglas pole, siis tekib petlik turvatunne, et ei juhtu enam midagi.