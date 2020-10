GALERII ⟩ Tapa sõjaväelinnakus saavad sõdurid uuel korvpalliplatsil mängida

Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu esindaja kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson teab, et Eesti sõdureid tunnustatakse väga palju meie liitlastest kaitseväelaste poolt, kuid veelgi suurem heameel on tal selle üle, et Eesti sõdureid tunnustatakse ka üldiselt ühiskonnas. «Seda on hästi illustreerimas ka see korvpalliplats, mis valmis David Kaplan Fondi abiga,» lausus Adoson.