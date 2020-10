Fotod ⟩ Kodutute elamisest koristati ligi 20 tonni prügi

Sotsiaalhoolekande osakond suunas seal elanud inimesed sotsiaalmajutusüksusesse. Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et linnaosa territooriumil asunud varjulist metsatukka olid kodutud kasutanud oma elupaigana juba mõnda aega. «Paldiski maantee äärne punker ja ajutine ehitis ning sellega kaasas käiv prügimajandus oli kasvanud nii suureks, et häiris juba ka lähedal asuvate majade elanikke,» rääkis Hanimägi.

«Linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna töötajad tegelesid seal elava nelja kodanikuga järjepidavalt, kuid paraku ei olnud metsatukas elavatel kodanikel esialgu motivatsiooni ega tahtmist pakutud abi vastu võtta, kuna see oleks eeldanud oluliselt nende käitumisharjumiste muutumist,» ütles linnaosavanem ning lisas, et õnneks peale pikka veenmistööd otsustasid kodanikud uue elupaiga kasuks sotsiaalmajutusüksuses.

«Kuigi vanad harjumused on visad kaduma, siis loodan siiralt, et seal elanud kodanikud kasutavad pakutud võimalust ning jäävad elama neile pakutud eluruumidesse, kus on kahtlemata turvalisem ja antud alal selline isetekkeline uusarendus ega prügimajandus ei taastu,» lisas linnaosavanem.