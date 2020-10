VIDEO ⟩ Mailis Reps õpetajatele: kehastuge õpilaseks ja korraldage mõni väike vimka

Täna algava uue koolinädala esimene päev kuulub teile, see on teie pidupäev!

Nautige oma päeva: puhake; tundke rõõmu sellest, et täna seisab klassi ees keegi teine; kehastuge õpilaseks ja korraldage mõni väike vimka; laske hea maitsta sellel, mille teie kooli juhtkond on tänaseks korraldanud!

Tänan teid südamest, et tulite nii hästi toime sel kummalisel kevadel. Tean, et see nõudis teilt nii mõnegi õhtu- ja öötunni ja usun, et lisas juustesse ka paar halli karva. Aga sama kindlalt tean, et kui vaja, saate jälle hakkama ja veel paremini kui enne!