Otse Postimehest ⟩ Ajutine lennuerand andis turismifirmadele valelootuse

«Ajutine erand tõesti tehti, kuna tegemist oli kriitiliselt olulise lennuga,» ütles Tanel Kiik Ratase ja Reinsalu äkkvisiidi kohta, mille eesmärgiks oli muu hulgas põhjanaabritega arutada Estonia katastroofiga seotud uute asjaolude ilmnemist. Reisifirmad hakkasid aga tšarterlendude keelu tühistamise järel Türki reise müüma, kuni valitsus selle jälle ära keelas. «Tõsi on see, et praegu konkreetsed ettevõtjad jäid ilmselt mõnes mõttes hammasrataste vahele,» tunnistas Kiik Postimehe otsestuudios.