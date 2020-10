Taavi Aas: valitsus ei jõua otsuseid kõigiga arutada

Taavi Aasa sõnul muutusid eriolukorraga kõik protsessid, eriti õigusloome. «Saime kevadel panna proovile meie õigusloome veskid täies mahus, et püsida tempos haiguse kulgemisega, mis tihtipeale muutus kiiremini kui tegevused järgi jõudsid. Mais otsustasime valitsusega COVIDi erikomisjonis, et vajalik on luua lennuliinide avamise piirangu, mille peale alustasime majandusministeeriumis kiirendatud korras käskkirja ettevalmistamist. Kahjuks võib see tähendada, et kõiki otsuseid ei jõuta eelnevalt kõikide osapooltega läbi rääkida ning ka etteteatamisaeg võib jääda seetõttu lühikeseks,» selgitab Aas.