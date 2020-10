President Kaljulaid sõitis töövisiidile Brüsselisse, sealt edasi Luksemburgi ja Prantsusmaale

Euroopa Komisjonis kohtub president Kaljulaid asepresidentide Margarethe Vestageri ja Valdis Dombrovskisega ning energiavolinik Kadri Simsoniga. Dombrovskisega on aruteluteemadeks finantsküsimused, Vestageriga kohtumise keskmes on ELi digitaalne areng. Energiavolinik Simsoniga on teemadeks Euroopa roheleppe rakendamine ja Balti energiaturu küsimused.