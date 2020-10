Riigikontroll võttis kriitiliselt ette Eesti äridiplomaatia

Äridiplomaatia käigushoidmisele kulub aastas vähemalt 20 miljonit eurot avaliku sektori raha. Välisministeeriumi diplomaatide ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) välisesindajate võrgustik 38 riigis ja 46 linnas võimaldab Eesti ettevõtjatel saada teenuseid ja teadmisi, mille hankimine turult oleks keerukas ja kulukas. Ettevõtted, kes on saanud ekspordiks ja investeeringute vahendamiseks abi, on andnud diplomaatide ja EASi välisesindajate tööle üldjuhul positiivset tagasisidet.

Suvel kiideti riigikogus heaks «Eesti välispoliitika arengukava 2030», mille seisukohtadega riigikontroll nõustub: välismajanduspoliitika eesmärkide saavutamisel on kandev roll kolme poole – majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, EASi ning välisministeeriumi – koostööl. Kuid tegelikkuses on näha, et ministrite visioonid valdkonna juhtimisest ja tulevikust on erinevad.