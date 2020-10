Terviseameti meditsiinijuhi doktor Arkadi Popovi sõnul on viimased nädalad olnud üsna ärevad, kuna nakatumise osas on valitsenud tõusutrend. «Viimase kolme päeva jooksul on see siiski aeglustumas, samas pole ma veel kindel, et oleme läbinud haigestumise tipu,» märkis Popov.