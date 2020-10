«Kevadel oli meil väga pessimistlik prognoos ja me arvestasime sellega, et tuleb koostada negatiivne lisaeelarve. Nüüd linnaeelarve hoopis kasvab, aga see on tänu riigi toetusele, aga ka laenule, mida me võtame,» rääkis linnapea Mihhail Kõlvart. Ta lisas, et kuna linna finantsseis on stabiilne ja krediidireiting positiivne, siis saab ka laenu soodsamatel tingimustel.