Kaljulaid NATOs: me ei tohi julgeolekus oma ambitsiooni taset alandada

«Eesti inimeste jaoks sümboliseerib NATOt ilmselt kõige vahetumalt Ämarist kostev lennukimüra ning Tapal teenivad sõdurid koos oma tehnikaga. Need mõlemad on Eesti ja kogu ühenduse jaoks olulised. NATO ongi tegelikult 360 kraadi meie ümber. Me ei tohi oma julgeolekuambitsiooni taset alandada ning selleks peavad kõik liikmesriigid oma liitlastega ausalt nende muredest rääkima, kuulama ja püüdma ka teisi mõista. Ainult nii saame eeldada, et ka ühenduse kirdenurga ohud ja mured leiavad mõistmist teiste liitlaste juures. Meil on üks NATO – nii Vahemere sadamates kui Ämari angaarides on seesama ühine organisatsioon,» ütles president Kaljulaid pärast kohtumist.