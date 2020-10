7. oktoobril enne keskpäeva teatati, et Rakvere vallas Toomla külas põleb keset põldu traktor. Sündmuskohal selgus, et traktor põleb lahtise leegiga.



Tulekahju lokaliseeriti kell 12.13 ja likvideeriti kell 12.30.



Traktor hävis tules täielikult. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.