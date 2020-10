Marek Reinaas: koroonakriisi ainus positiivne tulem võib olla USA uus president

«Üks asi on kogu maailmale ja planeedile sellest koroonakriisist tulenevalt võib-olla väga hea. Ilmselt kuu aja pärast saavad Ameerika Ühendriigid tänu koroonale uue presidendi ja selle üle peaksime me kõik peaaegu õnnelikud olema,» rääkis Reinaas. Ta lisas, et ilmselt võib USA presidendivalimiste järel näha ka liberaalsuse pealetungi.