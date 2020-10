Koolilapsed süüdistavad koju hilinemise pähe mupo piletikontrolli

Mupo poole on pöördunud mitu lapsevanemat, kes kaebavad, et nende laps on pärast piletikontrolli ühistranspordist välja tõstetud ja abitusse jäetud. Pärast sisejuurdluse käivitamist, videote üle vaatamist ja piletipatrulli töögraafiku kontrollimist avastatakse, et noored on oma vanematele mingil põhjusel valetanud.