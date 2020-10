Tallinn ei saanud Euroopa rohelise pealinna tiitlit

Linnapea lisas, et Tallinn on sellest võistlusest ja finaalis osalemisest samuti võitnud. «Juba see, et Tallinna valiti kevadel finaali, andis meile suure tõuke mõtestada linna rohepööret, muuta linnaorganisatsiooni rohelisemaks ja teha mitmeid uusi algatusi. Tallinn jätkab rohelise suunaga, et ellu viia mitmed rohepealinna plaanis kavandatud algatused ja üritused hoolimata sellest, et tiitlit veel ei tulnud,» märkis ta.