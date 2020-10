Estraveli juht: järgmisel nädalal paraneb otselendude olukord

«Täna saab reisida igale poole. See ei ole teema. Ümberistumistega saab ka Türki ja saab ka Egiptusesse, lihtsalt tšarterid keelati praegusel hetkel ära,» ütles Samlik ja lisas, et praegused lennuühendused on reisijate jaoks ebamugavad, kuna Tallinnasse on vähe otselende, kuid järgmisel nädalal läheb olukord paremaks.

«Ma ei tea ühtegi teist tööstusharu, kus sa saad reede õhtul kell 16 teada, millised on sinu järgmise nädala tegevused ja keda sa pead nädalavahetusel tooma sihtkohast koju. Täna on seda infohulka niivõrd palju, et inimestel on väga keeruline orienteeruda,» sõnas Samlik, kes loodab et Euroopa Liidus lepitakse reisimiseks kokku ühtsed reeglid.

Kuigi valitsus reisida ei soovita, kinnitab Estraveli juht, et ärireisid peavad liikuma. «Piiratakse puhkusereise ja piiratakse peredega reise. Meie Estraveli põhikäive ja põhilised kliendid on ikkagi äriühingud, kaasaarvatud suured Euroopa Liidu institutsioonid, kes tegelikult täna reisivad.»

Samliku sõnul on oluline olla kursis sihtriigi karantiini tingimustega ning nõuetega koju tagasi jõudes. Muu hulgas tuleb hinnata kodukontorisse jäämise võimalusi.

Estraveli juht ütles, et järgmisel nädalal avatakse Tallinnast rohkem otseliine, mis on väiksema nakatumisohuga. «Kui me täna vaatame statistikat, kui vähe on kaasa toodud reisidelt haigust, siis Eesti reisikorraldajate reisidega pole toodud riiki ühtegi nakatumist.» Ta lisas, et lennujaamas testides on kahe päeva peale üks positiivne tulemus.