FOTO: Uponor Eesti

Põrandaküte on levinuim küttelahendus, mis on kasutusel ka Eestis peaaegu igas uues ehitatavas majas ning populaarne ka vanemate hoonete renoveerimisel. Samuti ollakse järjest enam teadlikud, et põrandakütte efektiivseimaks ja mugavaimaks toimimiseks on vajalik korralik juhtimissüsteem. Uponor kutsub siinkohal avastama uue põlvkonna põrandakütte ja – jahutuse automaatikat Smatrix Pulse, mis viib kodu kütmise täiesti uuele mugavuse ning nutikuse tasemele. Ringkäigu nutikas põrandakütte maailmas viib läbi Uponori tootejuht Peeter Soovik.

Soovitame põrandakütte juhtimisseadmete valikul esmalt pöörata tähelepanu tööpingele. Kui säästulahenduste puhul kasutatakse nii termostaatidel kui ka ajamitel 230V toitepinget, siis tänapäevase süsteemi ajamid toimivad hoopis 24V pingel ning termostaadid seintel suisa 3-4,5 voldise pingega. Juhtmevaba süsteemi puhul pole aga üldse tarvis kaableid vedada, sest andmevahetus termostaadi ja juhtseadme vahel käib juhtmevabalt, raadiolainetega.

Tänapäevased nutikad ja stiilsed termostaadid

Kui siiani oli levinuim reguleerkettaga bimetall mehaaniline termostaat, siis näiteks Uponor Smatrix Style digitaalsed termostaadid mõõdavad lisaks temperatuurile ka suhtelist õhuniiskust ja ruumi temperatuuri seadmine käib nö „tajutava temperatuuri“ järgi, mis on oluliselt täpsem moodus.

Smatrix Style termostaatide nimi pole juhuslik. Lisaks funktsionaalsusele on tegemist õhukeste stiilse disainiga seadmetega, mis valikuliselt kas valge või mustana, sobituvad ka kõige nõudlikumasse interjööri, tehes oma tööd diskreetselt ja täpselt.

Automaatne tasakaalustamine toob energiasäästu

Kontroller, mis termostaatidelt infot kogub ja selle järgi erinevaid küttekontuure ajamite abil avab-sulgeb pole sugugi enam lihtne ühenduskarp, vaid tark seade, pakkudes mitmeid lisavõimalusi. Automaatne kütteringide tasakaalustamine on funktsioon, mis lubab loobuda traditsioonilisest lahendusest, kus kasutaja käsitsi reguleerib erinevate küttekontuuride vooluhulki. Intelligentne iseõppiv süsteem jälgib pidevalt ruumide temperatuure jagades soojusenergiat ainult sinna, kuhu seda on tarvis. Kasutaja sekkumine pole vajalik isegi siis, kui olete näiteks soojustanud maja või vahetanud aknad. Süsteem saab sellest aru ning vähendab vastavalt energiakoguseid. Ükski ruum ei jää külmaks ning ühtegi ruumi ei köeta üle. Lisaks mugavale sisekliimale annab automaattasakaalustus kuni 20% energiasäästu.

Vaata videost, kuidas aitab automaatne tasakaalustamine energiat säästa?

Erinevate mugavussüsteemide juhtimine ühes süsteemis

Smatrix Pulse kontroller võib juhtida lisaks küttesüsteemi ringluspumpadele ka jahutust, õhukuivatit või ventilaatoreid, lisaks vesipõrandaküttele ka elektrilist põrandakütet või isegi radiaatoreid, juhul kui teil on segasüsteem.

Seadistamine ja juhtimine mugavalt läbi äpi

Tänapäevase ruumiautomaatika juhtimine toimub nutiseadmest üle interneti või pilvefunktsiooni. Laadige alla Uponor Smatrix äpp, seadistage see lihtsa paigaldusviisardiga ning koheselt saategi juhtida kütet läbi nutitelefoni. Seda ükskõik kust kohast maailmas. Kas pole mugav, kui saate ühe sõrmeliigutusega muuta erinevate tubade temperatuure, seadistada küte säästurežiimile puhkusereisi ajaks või saada telefonile häireteateid, kui miski ei tööta päris nii kui peaks. Viimasel juhul saate lubada äpis ajutise ligipääsu paigaldusettevõttele, kes saab distantsilt kontrollida, mis oli vea põhjus ja võimalik, et selle likvideerida, ilma et peaks kohalegi tulema.

Ühendus nutikodu lahendustega

Äkki on teil kasutusel targa kodu lahendus, nutikõlar? Uponor Smatrix Pulse töötab nii Google kui Amazon nutikõlarite häälkäskluste ja Targa maja ökosüsteemiga. Lihtsalt ütlete, et soovite näiteks vannitoas kõrgemat temperatuuri ja kontroller täidab teie soovi.

Kuidas vana põrandaküttesüsteemi uuendada?

Kui teie jaotuskollektor on heas korras ning ajamid 24V tööpingega, vajate vaid uut Smatrix Pulse kontrollerit ning termostaate ja oletegi nutikaima põrandakütte omanik. Kui aga ajamid ja kollektorid on veidi väsinud või ei tööta enam nii nagu peaks, siis tasuks ka need välja vahetada. Automaatika paigaldus või olemasoleva uuendamine on üsna lihtne. Kui vajate aga paigaldusel abi, on Uponoril mitmeid usaldusväärsete paigaldajate kontakte, kes teid hea meelega aitavad.

FOTO: Uponor Eesti

Sügiskampaaniaga säästate 100 EUR