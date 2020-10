Rene Kokk: metsanduse arengukava koostamine jätkub täie hooga

Metsanduse pikaajalised eesmärgid seatakse arengukavaga ja metsa kasutust piiratakse seadustega. Nii on metsa loodusväärtuste kaitse tagatud looduskaitseseaduse alusel ja metsakasutusmahtu piirab metsaseadus, märgitakse ministeeriumi pressiteates.

«Peagi jõuavad valitsusse minu ettepanekud muuta metsa- ja looduskaitseseadust, mis vähendavad lageraielangi pindala ning aitavad paremini kaitsta metsalinde. Riigimetsade kasutamisel olen kohalike elanikega arvestamiseks saatnud RMK nõukogule suunise kõrgendatud avaliku huviga metsades mitte raiuda enne, kui selleks on olemas kõik vajalikud kokkulepped,» selgitas keskkonnaminister.

Kokk kinnitas, et on saanud arengukava koostamist juhtivalt kogult ettepaneku senist arengukava pikendada, kuid on ka neid osapooli, kes seda kindlasti ei toeta. «Edasiste sammude tegemiseks pean vajalikuks konsulteerida lisaks ekspertidest koosneva metsandusnõukoguga. Seejärel viin ta teema aruteluks koalitsiooninõukokku ja valitsusse».