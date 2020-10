Eestis müüdavate maskide kaitsevõime on väga erinev

«Kui me nüüd võtame kõrvuti need maskid, siis tegelikult on need suhteliselt sarnased. Aga kui vaatame tulemusi, siis ühe maski filtreerimisefektiivsus on 98 protsenti ja Biobase oma tuli alla 50 protsendi. See on ikka kolossaalne vahe,» sõnas Maasikmets. Ta lisas, et tõenäosus madalama filtreerimisefektiivsuse juures saada viirusega nakatuda on suurem kui hea maskiga.