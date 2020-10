Galerii ⟩ Saku elanike metsakaitserühmitus piketeerib RMK lageraiete vastu

Tähelepanu juhiti tõsiasjale, et RMK raiekavad lähevad vastuollu kohalike elanike huvidega Saku aleviku põhjaosa metsade puhke-, virgestus- ja kaitsefunktsioonide (mürareostuse ja liiklusheitmete eest) hoidmisel, kuna raied on planeeritud asustuse vahetus läheduses, raudtee äärde ja suurte maanteede kaitsetsoonidesse.

Praeguseks hetkeks on RMK raiunud lagedaks osa aleviku ja raudtee vahelisest kaitsemetsast, mille järel on paljude kohalike hinnangul juba tõusnud ka müratase alevikus. Alanud on läbirääkimised MTÜ Saku Valla Metsa Kaitseks ja RMK vahel. Läbirääkimiste teises voorus 12. oktoobril arutatakse võimalikke põhjendatud kompromisse RMK ja kohalike elanike taotluste vahel. Saku valla elanikke on raiete vastu seismise protsessis nõustanud kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA).