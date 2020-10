Eesti 200 esimees Kristina Kallas: kuidas me ometi siia jõudsime?

Kui me kaks aastat tagasi erakonna lõime, siis meie ambitsioon oli tuua Eesti välja peenhäälestamise noodistikust. Me tahtsime suunata Eestit kaugematele sihtidele kui vaid üks valimistsükkel, juhinduda teadmistest ja tuua värskust ja uut mõtlemist poliitikasse.

Me koondasime tugeva spetsialistide meeskonna ja panime vaid napi kuu ajaga kokku kõige põhjalikuma reformikava, mida on nähtud Mart Laari aegadest. Kuid keegi meist ilmselt ei kujutanud ette, et kaks aastat hiljem on olukord sootuks hullem. Meil on valitsus, kes ei tegele isegi mitte peenhäälestamisega, vaid kus inimesed on võtnud võimu vaid seetõttu, et nad tahavad lihtsalt olla võimul.

Aga mis eesmärgil? Mis on plaan?

Kas Eesti vabamaks ja võrdsemaks ehitada?

Vaesusega ja maapiirkondade ilmajäetusega võidelda?

Oleks tõesti aeg teha üks korralik restart, nagu mõni ärpleva stiiliga erakonna liider on ka lubanud. Ainult et ..... kus on see restart? Kus on tegevused? Kus on keskendumine eesmärkidele ja suutlikkus asju ära teha? Ma ei näe seda. Ma näen vaid sihitut rapsimist eri suundades. Meie juhid ei suuda omavahel kokku leppida, milliste eesmärkide nimel mida tehakse.

Kord me tahame võõrtöölisi, siis jälle ei taha. Kord me tahame rohepööret energeetikas ja siis jälle ei taha. Kord me tahame maailma tipptasemele kõrgharidust koos välisprofessorite ja tudengitega, siis jälle ei taha. Kord me tahame kiire kasvuga start-up’e ja siis me jälle ei taha ja seejuures saadame nad pikalt väga inetute sõnadega.

Kord me tahame lennata ja siis me jälle ei taha.

Teadlased, start-up ettevõtjad, maasikakasvatajad, pensionifondid, turismiettevõtjad ja energiafirmad püüavad igal hommikul lehte lugedes mõistatada, kas Eesti riik täna soovib neid siin maal tegutsemas näha või mitte.

Ja iga päev toob erinevaid seisukohti.

Mida ma näen, on omadele tehtav Eestit. Ma näen Eestit, kus riigieelarvest saavad toetust need, kelle telefonis on salvestatud rahandusministri number.Ma näen Eestit, kus riigi toetus ähvardatakse ära võtta nendelt, kes väidetavalt ei ole omad, kes tegelevad meie kõige nõrgemate ja haavatavamatega. Ma näen Eestit, kus riigijuhil on küll palju toetavaid sõnu, kuid vähe neile järgnevaid toetavaid tegusid, nii pensionäridele kui noortele. Ma näen

Eestit, mis on muutunud suletumaks, kohe väga järsku ja kiiresti. Soov Eesti väravad lukku keerata oli valitsusel ammu enne koroona kriisi.

Kuid mis on kõige raskem – ma näen Eestit, mis on tehtud katki.