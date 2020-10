Popov: Navalnõi meeskond uuris mürgitusteravi võimalusi Eestis

Ta ütles, et hingas kergendatult, kui sai teada, et Navalnõi viiakse Berliini Charité haiglasse.

«Samas käisid meil kogu aeg läbirääkimised tema kollegide ja raviarstidega. Aga see, et nii läks, oli kõige parem,» ütles Popov.

Lääs on Venemaalt nõudnud juhtunu kohta selgitust, kuid Kreml on eitanud oma osalust juhtunus ning selle asemel soovinud mürgitamise kohta tõendeid. Saksamaa on omakord selle nõudmise tagasi lükanud, märkides, et Vene võimudel peaks Navalnõi viibimisest Omski haiglas tema analüüsid olemas olema.