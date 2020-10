Erakonna esinaine osales üldkogul riskiriigist värskelt saabununa

Kristina Kallas saabus esmaspäeva varahommikul Gruusiast Eestisse. Tallinna lennujaamas tegi ta ära koroonaviiruse testi, mis osutus negatiivseks. «Kui tulla koju ja teha piiril ära test ning kui see on negatiivne, siis on võimalik teha erakorralisi tööasju,» selgitas Kallas. Esmaspäevast reedeni oli ta Tartus ning enne üldkogu tegi teise testi ära, mis osutus ka negatiivseks. «Üldkogul osalemine erakonna esimehel on vältimatu ülesanne. Ma tegin enne üldkogu koroonaviiruse testi ära, mis oli negatiivne,» lausus Kallas, lisades, et see oli teine negatiivne test. «Ma ei tulnud üldkogul esmaspäevase testitulemusega,» lausus Kallas.

Kristina Kallas Gruusias. FOTO: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast

Terviseamet kommenteeris Postimehele, et uue ja täpsustatud alusena on korralduses (VV korraldus 282) välja toodud isiku õigus elukohast või viibimiskohast lahkumiseks, kui tegemist on töötajaga, kes tööandja otsusel täidab edasilükkamatuid töökohustusi.

«Õigus lahkuda elu- või viibimiskohast laieneb isikutele, kes täidavad tööandja otsusel ülesandeid, mis on vältimatult vajalikud, mis tähendab, et tööandja peab igal üksikul juhul kaaluma, kas nt riskiriigist saabunud isik peab kindlasti tööülesandeid täitma, selleks füüsiliselt töökohal olema või on võimalik töö selliselt ümber korraldada, et isik saab olla 14 kalendripäeva kodutööl,» selgitas terviseamet.

Amet toonitas, et tööandja peab hindama isiku tööle lubamisel võimalikku kollektiivi haigestumise riski ja võtma kasutusele kõik meetmed, et seda vältida. «Töötamise lubamisel tuleb nii tööandjal kui töötajal võtta kasutusele kõik meetmed, et ennetada võimalikku viiruse levikut, muuhulgas näiteks viia miinimumini kontakt teiste isikutega või kasutada isikukaitsevahendeid,» lisas amet.