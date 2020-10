VIDEO ⟩ Seeder: Eesti kestmajäämiseks peab ka tulevikus lapsi sündima

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder sõnas, et kahe uue liikmeühenduse, Perede Ühendus ja Ühendus Parempoolsed, loomine on hea märk sellest, et erakonna liikmed on muutunud aktiivsemaks poliitika kujundamisel, mis omakorda on hea platvorm kohalikeks valimisteks.