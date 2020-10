VIDEO ⟩ Perede Ühenduse esimees: perekond on ühiskonna tüvirakk ja kaitse all

Perede Ühenduse esimehe sõnul on olnud tema pikaajaline soov, et ühendus oleks erakonnasiseselt aktiivne. «See on selline kodanikualgatus meil ja eesmärk on aidata kaasa erakonnasiseselt, luua erakonnapoliitikat, perepoliitikat edasi viia nii, nagu me oleme seda juba mitukümmend aastat erakonnasiseselt teinud,» sõnas Hääl ja lisas, et nad vaatavad tervikuna ka Eestit, et sünniks rohkem lapsi ja et Eesti kasvaks ja püsiks.

«Meie hinnangul perekond kui selline on ühiskonna tüvirakk, perekond on ühiskonna kaitse all, põhiseaduse kaitse all kui rahva püsimise ja kasvamise alusena.» Hääle sõnul on ühenduse soov tegeleda kõikide perede probleemidega: aidata peresid, mis ei ole ainult mees, naine ja lapsed, kes on abielust sündinud. «Meil on olemas ka kärgperesid, lastetuid peresid, üksikvanemaga peresid, peresid, kus on lapsendatud lapsed. Me tahaksime laiapõhjalisemalt vaadata,» ütles ta.

Eelmainitute murekohtadega on veel Hääle sõnul vara tegeleda, kuna ühendus asutati 19. septembril. «Andke natukene meile aega, me hakkame kõikide kodanikealgatuslike ühendustega kohtuma. Oleme väga värsked ja ei ole jõudnud sellega tegeleda,» ütles ühenduse esimees lisades, et praegu ollakse kaardistamas ühendusesiseselt aktuaalseid probleeme.