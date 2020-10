Arkadi Popov: oleks vale väita, et uued surmajuhtumid ei ole võimalikud

Doktor Arkadi Popovi sõnul viimaste päevade trendid ja prognoosid näitavad pigem hospitaliseerimise vajaduse stabiliseerimist kui tõusu. Suuremad koroonakolded on hästi kontrollitavad ning lisaks toonitas Popov, et puuduvad suured puhangud hoolekandeasutustes ja sellega õnnestub ära hoida ka patsientide haiglaravi vajadust. «Täna on kõik iga Eesti elaniku käes – avaldades koos vastupanu SARS-COV-2 viirusele saame me ära hoida hullemat. Sest kõige efektiivsem vahend hospitaliseerimise vajaduse ja suremuse vastu on profülaktilised meetmed – distantseerumine, käte hügieen, haigena püsimine kodus ja maskide kandmine enimnakatunud regioonides siseruumides ja ühistranspordis kus ei ole võimalik vältida lähi kontakte,» meenutas ta, täiendades, et eriti oluline on see vanemate inimeste jaoks, kes on kõige haavatavam ühiskonna osa.